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سعر World Friendship Cash (WFCA) المباشر لليوم هو USD 0.04765898 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق World Friendship Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.06K - تغيير سعر World Friendship Cash خلال اليوم هو +1.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر World Friendship Cash (WFCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر World Friendship Cash مقابل USD هو $ +0.00089175 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر World Friendship Cash مقابل USD هو $ -0.0284189353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر World Friendship Cash مقابل USD هو $ -0.0268945104 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر World Friendship Cash مقابل USD هو $ -0.01432121282452189 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00089175 +1.91% 30 يوم $ -0.0284189353 -59.62% 60 يوم $ -0.0268945104 -56.43% 90 يوم $ -0.01432121282452189 -23.10%

تحليل سعر World Friendship Cash (WFCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر World Friendship Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04556604$ 0.04556604 $ 0.04556604 24 ساعة مرتفع $ 0.0489389$ 0.0489389 $ 0.0489389 عالية طوال الوقت $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +1.91% تغير السعر (7 أيام) -7.96%

معلومات سوق World Friendship Cash (WFCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: