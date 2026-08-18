سعر World Collective Oil Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع World Collective Oil Reserve (WCOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15,96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WCOR.

يحتل World Collective Oil Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123.278، مع عرض متداول قدره 999,98M WCOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,02498724، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WCOR بمقدار -%0,00 خلال الساعة الماضية و-%19,47 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,61K.

معلومات سوق World Collective Oil Reserve (WCOR)

القيمة السوقية $ 123,28K$ 123,28K $ 123,28K الحجم (24 ساعة) $ 1,61K$ 1,61K $ 1,61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 123,28K$ 123,28K $ 123,28K إمداد دورة التداول 999,98M 999,98M 999,98M إجمالي العرض 999.982.510,496759 999.982.510,496759 999.982.510,496759

القيمة السوقية الحالية لـ World Collective Oil Reserve هي $ 123,28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,61K. العرض المتداول لـ WCOR يبلغ 999,98M، مع إجمالي عرض 999982510.496759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 123,28K.