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سعر World Collective Oil Reserve المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WCOR هي 123.278 USD. تابع تحديثات أسعار WCOR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر World Collective Oil Reserve المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WCOR هي 123.278 USD. تابع تحديثات أسعار WCOR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر WCOR

ما هو WCOR

الموقع الرسمي لـ WCOR

اقتصاد توكن WCOR

توقعات سعر WCOR

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سعر World Collective Oil Reserve (WCOR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WCOR إلى USD:

$0,00012215
$0,00012215$0,00012215
-%16,701D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار World Collective Oil Reserve (WCOR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:00:43 (UTC+8)

سعر World Collective Oil Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع World Collective Oil Reserve (WCOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15,96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WCOR.

يحتل World Collective Oil Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123.278، مع عرض متداول قدره 999,98M WCOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,02498724، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WCOR بمقدار -%0,00 خلال الساعة الماضية و-%19,47 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,61K.

معلومات سوق World Collective Oil Reserve (WCOR)

$ 123,28K
$ 123,28K$ 123,28K

$ 1,61K
$ 1,61K$ 1,61K

$ 123,28K
$ 123,28K$ 123,28K

999,98M
999,98M 999,98M

999.982.510,496759
999.982.510,496759 999.982.510,496759

القيمة السوقية الحالية لـ World Collective Oil Reserve هي $ 123,28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,61K. العرض المتداول لـ WCOR يبلغ 999,98M، مع إجمالي عرض 999982510.496759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 123,28K.

سجل سعر World Collective Oil Reserve بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02498724
$ 0,02498724$ 0,02498724

$ 0
$ 0$ 0

-%0,00

-%15,95

-%19,47

-%19,47

سجل سعر World Collective Oil Reserve (WCOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر World Collective Oil Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر World Collective Oil Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر World Collective Oil Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر World Collective Oil Reserve مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-%15,95
30 يوم$ 0-%31,48
60 يوم$ 0-%53,79
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار World Collective Oil Reserve

World Collective Oil Reserve (WCOR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WCOR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرWorld Collective Oil Reserve (WCOR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر World Collective Oil Reserve نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر World Collective Oil Reserve الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WCOR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار World Collective Oil Reserve.

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المصدر World Collective Oil Reserve (WCOR)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

نبذة عن World Collective Oil Reserve

ما القيمة الحية لـ World Collective Oil Reserve اليوم؟

اليوم، يُتداول World Collective Oil Reserve بسعر $، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -15.95% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب WCOR حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها World Collective Oil Reserve اليوم؟

يحمل World Collective Oil Reserve درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها WCOR خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $ و$. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ WCOR؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ World Collective Oil Reserve؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ WCOR قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول World Collective Oil Reserve

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:00:43 (UTC+8)

تحديثات World Collective Oil Reserve (WCOR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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