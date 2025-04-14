سعر WorkoutApp (WRT)
سعر WorkoutApp (WRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.06K. يتم تحديث سعر WRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WorkoutApp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WorkoutApp خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.75B
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خلال اليوم، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-49.12%
|60 يوم
|$ 0
|-81.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WorkoutApp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI-based training to earn projects, set to surpass the success of platforms like Step'n and Step.app, offering a more comprehensive and technologically advanced approach to fitness and health. It offers: Insights on health | 10 sport disciplines | Metaverse integration | Team tournaments - WRT League | Lottery features (spinners, lootboxes etc.)| Fan tokens for connecting with favourite athletes.
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