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سعر WorkoutApp (WRT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.06K . يتم تحديث سعر WRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WorkoutApp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WorkoutApp خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.75B

أداء سعر WorkoutApp (WRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WorkoutApp مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -49.12% 60 يوم $ 0 -81.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WorkoutApp (WRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WorkoutApp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00399895$ 0.00399895 $ 0.00399895 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.04%

معلومات سوق WorkoutApp (WRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: