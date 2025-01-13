سعر WOP COIN (WOP)
سعر WOP COIN (WOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.41K. يتم تحديث سعر WOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WOP COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.13
- تغيير سعر WOP COIN خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 967.97M
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خلال اليوم، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.15%
|30 يوم
|$ 0
|-73.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WOP COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.15%
-15.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in December 2024, $WOP is a deflationary Meme Coin project that is positioned at the intersection of Crypto, Pop and Hip Hop Culture. Our objective is to leverage leading edge blockchain technologies, such as the Token-2022 program, to deliver innovative crypto solutions, whilst simultaneously providing a fun community for people to connect and share their love of Meme's, Pop, and Hip Hop.
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