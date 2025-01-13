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سعر WOP COIN (WOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.41K . يتم تحديث سعر WOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WOP COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.13 - تغيير سعر WOP COIN خلال اليوم هو -2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 967.97M

أداء سعر WOP COIN (WOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WOP COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.15% 30 يوم $ 0 -73.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WOP COIN (WOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WOP COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) -15.75%

معلومات سوق WOP COIN (WOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: