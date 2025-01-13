سعر Woozoo Music (WZM)
سعر Woozoo Music (WZM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WZM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Woozoo Music الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.57
- تغيير سعر Woozoo Music خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Woozoo Music مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Woozoo Music مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Woozoo Music مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Woozoo Music مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-22.50%
|60 يوم
|$ 0
|-32.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Woozoo Music: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.00%
+5.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFT & Metaverse in Music / Will be mainly used by numerous K-POP fans around the world, and the users can purchase online performance tickets and goods and participate in voting for artists with WZM tokens.
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