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سعر WOOHOO (WOOHOO) المباشر لليوم هو USD 0.114919 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.84K . يتم تحديث سعر WOOHOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WOOHOO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WOOHOO خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00M

أداء سعر WOOHOO (WOOHOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WOOHOO مقابل USD هو $ -0.0023389081805378 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WOOHOO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WOOHOO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WOOHOO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0023389081805378 -1.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WOOHOO (WOOHOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WOOHOO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.114915$ 0.114915 $ 0.114915 24 ساعة مرتفع $ 0.117261$ 0.117261 $ 0.117261 عالية طوال الوقت $ 0.840831$ 0.840831 $ 0.840831 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -66.29%

معلومات سوق WOOHOO (WOOHOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: