توكنوميكس Woofi the genius dog (WOOFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Woofi the genius dog (WOOFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Woofi the genius dog (WOOFI) We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto الموقع الرسمي: https://www.wooficoin.com/ اشتر WOOFI الآن!

توكنوميكس Woofi the genius dog (WOOFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Woofi the genius dog (WOOFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M إجمالي العرض: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M العرض المتداول: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00130802 $ 0.00130802 $ 0.00130802 معرفة المزيد عن سعر Woofi the genius dog (WOOFI)

توكنوميكس Woofi the genius dog (WOOFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Woofi the genius dog (WOOFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WOOFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WOOFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WOOFI، استكشف السعر المباشر لتوكن WOOFI!

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