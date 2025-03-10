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سعر Woofi the genius dog (WOOFI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.78K . يتم تحديث سعر WOOFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woofi the genius dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر Woofi the genius dog خلال اليوم هو -21.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.12M

أداء سعر Woofi the genius dog (WOOFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Woofi the genius dog (WOOFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woofi the genius dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) -21.45% تغير السعر (7 أيام) -59.16%

معلومات سوق Woofi the genius dog (WOOFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: