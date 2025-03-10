سعر Woofi the genius dog (WOOFI)
سعر Woofi the genius dog (WOOFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.78K. يتم تحديث سعر WOOFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Woofi the genius dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر Woofi the genius dog خلال اليوم هو -21.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.12M
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خلال اليوم، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Woofi the genius dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Woofi the genius dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.94%
-21.45%
-59.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto
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