سعر Wonderman Nation (WNDR)
سعر Wonderman Nation (WNDR) المباشر لليوم هو USD 0.01813383. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 822.64K. يتم تحديث سعر WNDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wonderman Nation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.82
- تغيير سعر Wonderman Nation خلال اليوم هو -2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.44M
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خلال اليوم، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ -0.00047138486389096 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ +0.0000243301 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ +0.0023471432 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ +0.002396318511593377 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00047138486389096
|-2.53%
|30 يوم
|$ +0.0000243301
|+0.13%
|60 يوم
|$ +0.0023471432
|+12.94%
|90 يوم
|$ +0.002396318511593377
|+15.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonderman Nation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-2.53%
-21.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Final Fantasy game mechanics, meets Axie Infinity ecosystem, meets Cryptokitties breeding – This is a play-to-earn gaming metaverse adventure like you’ve never seen before.Players can battle PvP, compete in tournaments, breed new creatures, discover NFTs during play, and blast off into the metaverse with cross-play gaming to discover new creatures on other planets, and bring them back to breed new creatures with new abilities, while marking their stake with ongoing earnings through genomic breeding royalties.
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