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سعر Wonderman Nation (WNDR) المباشر لليوم هو USD 0.01813383 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 822.64K . يتم تحديث سعر WNDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wonderman Nation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.82 - تغيير سعر Wonderman Nation خلال اليوم هو -2.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.44M

أداء سعر Wonderman Nation (WNDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ -0.00047138486389096 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ +0.0000243301 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ +0.0023471432 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonderman Nation مقابل USD هو $ +0.002396318511593377 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00047138486389096 -2.53% 30 يوم $ +0.0000243301 +0.13% 60 يوم $ +0.0023471432 +12.94% 90 يوم $ +0.002396318511593377 +15.23%

تحليل سعر Wonderman Nation (WNDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonderman Nation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01810217$ 0.01810217 $ 0.01810217 24 ساعة مرتفع $ 0.01862781$ 0.01862781 $ 0.01862781 عالية طوال الوقت $ 0.327695$ 0.327695 $ 0.327695 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -2.53% تغير السعر (7 أيام) -21.08%

معلومات سوق Wonderman Nation (WNDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: