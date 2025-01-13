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سعر Wonderland TIME (TIME) المباشر لليوم هو USD 0.0436515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.30K . يتم تحديث سعر TIME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wonderland TIME الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.84 - تغيير سعر Wonderland TIME خلال اليوم هو +3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.26K

أداء سعر Wonderland TIME (TIME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wonderland TIME مقابل USD هو $ +0.00162315 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonderland TIME مقابل USD هو $ -0.0181257484 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonderland TIME مقابل USD هو $ -0.0230501745 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonderland TIME مقابل USD هو $ -0.05321866809495384 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00162315 +3.86% 30 يوم $ -0.0181257484 -41.52% 60 يوم $ -0.0230501745 -52.80% 90 يوم $ -0.05321866809495384 -54.93%

تحليل سعر Wonderland TIME (TIME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonderland TIME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04192433$ 0.04192433 $ 0.04192433 24 ساعة مرتفع $ 0.04365986$ 0.04365986 $ 0.04365986 عالية طوال الوقت $ 10,063.72$ 10,063.72 $ 10,063.72 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) +3.86% تغير السعر (7 أيام) -40.54%

معلومات سوق Wonderland TIME (TIME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: