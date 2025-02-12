سعر Wonderful Memories (WMEMO)
سعر Wonderful Memories (WMEMO) المباشر لليوم هو USD 114.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMEMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wonderful Memories الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.49
- تغيير سعر Wonderful Memories خلال اليوم هو -3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ -3.5861987390564 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ +23.9744035860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ -46.1720991340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ -100.79242078485458 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.5861987390564
|-3.02%
|30 يوم
|$ +23.9744035860
|+20.86%
|60 يوم
|$ -46.1720991340
|-40.17%
|90 يوم
|$ -100.79242078485458
|-46.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonderful Memories: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-3.02%
+1.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wonderland DAO is a DeFi protocol focused on venture capital investments, yield maximizing market strategies, and expanding the utility of the Web3 and DeFi ecosystem by building custom investment products and partnering with growing projects that lay foundations for the future. Members represent their vote in the governance of the protocol and access their share of the treasury with our native token, wMEMO. Each wMEMO token is backed by a basket of assets in the treasury, a fluid portfolio managed by the community and expert traders elected by the community to seek out the most lucrative and effective strategies in the ecosystem. Wonderland DAO works to grow the intrinsic value of each wMEMO through market participation to provide long term value accrual, but also provides a continuous stream of tokens to members who stake their wMEMO into The Farm. As our strategies generate new assets, a portion of these new tokens are distributed to members through the farm so members can utilize these assets themselves - providing a unique opportunity for new investors to gain experience interacting with the market alongside us.
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