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سعر Wonderful Memories (WMEMO) المباشر لليوم هو USD 114.94 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMEMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wonderful Memories الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.49 - تغيير سعر Wonderful Memories خلال اليوم هو -3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wonderful Memories (WMEMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ -3.5861987390564 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ +23.9744035860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ -46.1720991340 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonderful Memories مقابل USD هو $ -100.79242078485458 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.5861987390564 -3.02% 30 يوم $ +23.9744035860 +20.86% 60 يوم $ -46.1720991340 -40.17% 90 يوم $ -100.79242078485458 -46.72%

تحليل سعر Wonderful Memories (WMEMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonderful Memories: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 113.21$ 113.21 $ 113.21 24 ساعة مرتفع $ 118.61$ 118.61 $ 118.61 عالية طوال الوقت $ 107,332$ 107,332 $ 107,332 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -3.02% تغير السعر (7 أيام) +1.67%

معلومات سوق Wonderful Memories (WMEMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: