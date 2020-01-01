توكنوميكس Wonder Sites (WONDER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wonder Sites (WONDER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wonder Sites (WONDER) $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. الموقع الرسمي: https://wondersites.co اشتر WONDER الآن!

توكنوميكس Wonder Sites (WONDER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wonder Sites (WONDER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 304.98K $ 304.98K $ 304.98K إجمالي العرض: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M العرض المتداول: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 304.98K $ 304.98K $ 304.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00031371 $ 0.00031371 $ 0.00031371 معرفة المزيد عن سعر Wonder Sites (WONDER)

توكنوميكس Wonder Sites (WONDER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wonder Sites (WONDER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WONDER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WONDER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WONDER، استكشف السعر المباشر لتوكن WONDER!

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