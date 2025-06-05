سعر Wonder Sites (WONDER)
سعر Wonder Sites (WONDER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 817.56K. يتم تحديث سعر WONDER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wonder Sites الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wonder Sites خلال اليوم هو +40.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 978.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WONDER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WONDER.
خلال اليوم، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ +0.00023923 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023923
|+40.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonder Sites: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.81%
+40.43%
+86.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WONDER إلى VND
₫--
|1 WONDER إلى AUD
A$--
|1 WONDER إلى GBP
￡--
|1 WONDER إلى EUR
€--
|1 WONDER إلى USD
$--
|1 WONDER إلى MYR
RM--
|1 WONDER إلى TRY
₺--
|1 WONDER إلى JPY
¥--
|1 WONDER إلى RUB
₽--
|1 WONDER إلى INR
₹--
|1 WONDER إلى IDR
Rp--
|1 WONDER إلى KRW
₩--
|1 WONDER إلى PHP
₱--
|1 WONDER إلى EGP
￡E.--
|1 WONDER إلى BRL
R$--
|1 WONDER إلى CAD
C$--
|1 WONDER إلى BDT
৳--
|1 WONDER إلى NGN
₦--
|1 WONDER إلى UAH
₴--
|1 WONDER إلى VES
Bs--
|1 WONDER إلى PKR
Rs--
|1 WONDER إلى KZT
₸--
|1 WONDER إلى THB
฿--
|1 WONDER إلى TWD
NT$--
|1 WONDER إلى AED
د.إ--
|1 WONDER إلى CHF
Fr--
|1 WONDER إلى HKD
HK$--
|1 WONDER إلى MAD
.د.م--
|1 WONDER إلى MXN
$--