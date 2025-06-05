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سعر Wonder Sites (WONDER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 817.56K . يتم تحديث سعر WONDER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wonder Sites الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wonder Sites خلال اليوم هو +40.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 978.99M

أداء سعر Wonder Sites (WONDER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ +0.00023923 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wonder Sites مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00023923 +40.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wonder Sites (WONDER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wonder Sites: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00116345$ 0.00116345 $ 0.00116345 عالية طوال الوقت $ 0.00256663$ 0.00256663 $ 0.00256663 تغير السعر (1 ساعة) -4.81% تغير السعر (1يوم) +40.43% تغير السعر (7 أيام) +86.12%

معلومات سوق Wonder Sites (WONDER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: