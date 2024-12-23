سعر Woman Yelling At Cat (WYAC)
سعر Woman Yelling At Cat (WYAC) المباشر لليوم هو USD 0.00407153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.06M. يتم تحديث سعر WYAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Woman Yelling At Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.15K
- تغيير سعر Woman Yelling At Cat خلال اليوم هو -22.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.98M
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خلال اليوم، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ -0.001152967686752181 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ -0.0028459241 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ -0.0035463197 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ +0.0032780824098727161 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001152967686752181
|-22.06%
|30 يوم
|$ -0.0028459241
|-69.89%
|60 يوم
|$ -0.0035463197
|-87.10%
|90 يوم
|$ +0.0032780824098727161
|+413.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Woman Yelling At Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-22.06%
-49.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong.
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