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سعر Woman Yelling At Cat (WYAC) المباشر لليوم هو USD 0.00407153 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.06M . يتم تحديث سعر WYAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woman Yelling At Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.15K - تغيير سعر Woman Yelling At Cat خلال اليوم هو -22.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.98M

أداء سعر Woman Yelling At Cat (WYAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ -0.001152967686752181 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ -0.0028459241 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ -0.0035463197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woman Yelling At Cat مقابل USD هو $ +0.0032780824098727161 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001152967686752181 -22.06% 30 يوم $ -0.0028459241 -69.89% 60 يوم $ -0.0035463197 -87.10% 90 يوم $ +0.0032780824098727161 +413.14%

تحليل سعر Woman Yelling At Cat (WYAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woman Yelling At Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00402579$ 0.00402579 $ 0.00402579 24 ساعة مرتفع $ 0.00524869$ 0.00524869 $ 0.00524869 عالية طوال الوقت $ 0.057973$ 0.057973 $ 0.057973 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -22.06% تغير السعر (7 أيام) -49.63%

معلومات سوق Woman Yelling At Cat (WYAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: