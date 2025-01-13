سعر Wolt (WOLT)
سعر Wolt (WOLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.12K. يتم تحديث سعر WOLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wolt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.42
- تغيير سعر Wolt خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Wolt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-29.47%
|60 يوم
|$ 0
|-70.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.11%
-5.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WOLT Dog, memecoin Gagaverse team. Introducing the newest memecoin powered by the unstoppable spirit of a heroic dog! Meet WOLT — bold, fearless, and ready to shake up the crypto world. Combining the charm of memes with the power of decentralized finance, WOLT is not just a coin, but a movement. Memecoin - Dog $WOLT @woltcoineth Gaga's team $GAGA (GAGAVERSE) @gagacoin_eth @rinocoineth $RINO and more soon!
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