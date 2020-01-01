توكنوميكس Wolf of Wall Street ($WOLF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wolf of Wall Street ($WOLF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wolf of Wall Street ($WOLF) $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. الموقع الرسمي: https://wolfofwallstreeteth.com/ اشتر $WOLF الآن!

توكنوميكس Wolf of Wall Street ($WOLF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wolf of Wall Street ($WOLF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 873.42M $ 873.42M $ 873.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01819523 $ 0.01819523 $ 0.01819523 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00032915 $ 0.00032915 $ 0.00032915 السعر الحالي: $ 0.001986 $ 0.001986 $ 0.001986 معرفة المزيد عن سعر Wolf of Wall Street ($WOLF)

توكنوميكس Wolf of Wall Street ($WOLF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wolf of Wall Street ($WOLF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $WOLF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $WOLF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $WOLF، استكشف السعر المباشر لتوكن $WOLF!

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