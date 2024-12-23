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سعر Wolf of Wall Street ($WOLF) المباشر لليوم هو USD 0.00554605 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.84M . يتم تحديث سعر $WOLF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wolf of Wall Street الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.65K - تغيير سعر Wolf of Wall Street خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 873.37M

أداء سعر Wolf of Wall Street ($WOLF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wolf of Wall Street مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf of Wall Street مقابل USD هو $ -0.0011556992 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf of Wall Street مقابل USD هو $ -0.0014826954 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf of Wall Street مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.58% 30 يوم $ -0.0011556992 -20.83% 60 يوم $ -0.0014826954 -26.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wolf of Wall Street ($WOLF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf of Wall Street: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00552931$ 0.00552931 $ 0.00552931 24 ساعة مرتفع $ 0.00564484$ 0.00564484 $ 0.00564484 عالية طوال الوقت $ 0.01819523$ 0.01819523 $ 0.01819523 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) -16.65%

معلومات سوق Wolf of Wall Street ($WOLF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: