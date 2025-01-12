سعر Wolf Of Solana (WOS)
سعر Wolf Of Solana (WOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.65K. يتم تحديث سعر WOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wolf Of Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.34
- تغيير سعر Wolf Of Solana خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 858.78M
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خلال اليوم، كان سعر Wolf Of Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf Of Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf Of Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf Of Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-16.18%
|60 يوم
|$ 0
|-25.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf Of Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.14%
-13.09%
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