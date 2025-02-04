سعر Wolf of Dumb Street (WODS)
سعر Wolf of Dumb Street (WODS) المباشر لليوم هو USD 0.00037994. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.71K. يتم تحديث سعر WODS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wolf of Dumb Street الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.98K
- تغيير سعر Wolf of Dumb Street خلال اليوم هو +16.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 957.28M
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خلال اليوم، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf of Dumb Street: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.57%
+16.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.
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