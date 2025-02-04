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سعر Wolf of Dumb Street (WODS) المباشر لليوم هو USD 0.00037994 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.71K . يتم تحديث سعر WODS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wolf of Dumb Street الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.98K - تغيير سعر Wolf of Dumb Street خلال اليوم هو +16.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 957.28M

أداء سعر Wolf of Dumb Street (WODS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf of Dumb Street مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wolf of Dumb Street (WODS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf of Dumb Street: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0002959$ 0.0002959 $ 0.0002959 24 ساعة مرتفع $ 0.00046475$ 0.00046475 $ 0.00046475 عالية طوال الوقت $ 0.00046475$ 0.00046475 $ 0.00046475 تغير السعر (1 ساعة) -1.57% تغير السعر (1يوم) +16.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wolf of Dumb Street (WODS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: