سعر WOLF INU (WOLF INU)
سعر WOLF INU (WOLF INU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOLF INU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WOLF INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.28
- تغيير سعر WOLF INU خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WOLF INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WOLF INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WOLF INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WOLF INU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.21%
|30 يوم
|$ 0
|-2.18%
|60 يوم
|$ 0
|-11.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WOLF INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.21%
-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wolf Inu is a memecoin prioritizing an engaged community, promoting meme culture, and implementing innovative marketing strategies.With a focus on transparency and security, it aims to establish itself as a market leader, exploring new functionalities and strategic partnerships to drive growth and positive social impact. The project seeks to strengthen its supporter base through rewards, exclusive events, and social media interactions, while committing to ongoing development and contributions to worthy causes. Join the crypto meme revolution and be part of the future with Wolf Inu!
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