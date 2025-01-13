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سعر Wolf Game Wool (WOOL) المباشر لليوم هو USD 0.00186192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wolf Game Wool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.14 - تغيير سعر Wolf Game Wool خلال اليوم هو -4.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wolf Game Wool (WOOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ -0.0003776217 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ +0.0010315936 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ -0.000093623810642701 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.91% 30 يوم $ -0.0003776217 -20.28% 60 يوم $ +0.0010315936 +55.40% 90 يوم $ -0.000093623810642701 -4.78%

تحليل سعر Wolf Game Wool (WOOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf Game Wool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0017892$ 0.0017892 $ 0.0017892 24 ساعة مرتفع $ 0.0020151$ 0.0020151 $ 0.0020151 عالية طوال الوقت $ 0.530859$ 0.530859 $ 0.530859 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -4.91% تغير السعر (7 أيام) -8.56%

معلومات سوق Wolf Game Wool (WOOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: