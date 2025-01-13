سعر Wolf Game Wool (WOOL)
سعر Wolf Game Wool (WOOL) المباشر لليوم هو USD 0.00186192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wolf Game Wool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.14
- تغيير سعر Wolf Game Wool خلال اليوم هو -4.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ -0.0003776217 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ +0.0010315936 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf Game Wool مقابل USD هو $ -0.000093623810642701 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.91%
|30 يوم
|$ -0.0003776217
|-20.28%
|60 يوم
|$ +0.0010315936
|+55.40%
|90 يوم
|$ -0.000093623810642701
|-4.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf Game Wool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-4.91%
-8.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The utility and governance token of Wolf Game, WOOL is the ecosystem’s precious resource. Use it to map the future of the game, breed your animals, and cultivate other resources.
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