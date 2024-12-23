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سعر Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.49K . يتم تحديث سعر WOKIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wokie Plumpkin by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 835.78 - تغيير سعر Wokie Plumpkin by Virtuals خلال اليوم هو -7.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.88M

أداء سعر Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wokie Plumpkin by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00159424$ 0.00159424 $ 0.00159424 تغير السعر (1 ساعة) -2.73% تغير السعر (1يوم) -7.02% تغير السعر (7 أيام) -57.70%

معلومات سوق Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: