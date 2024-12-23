سعر Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)
سعر Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.49K. يتم تحديث سعر WOKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wokie Plumpkin by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 835.78
- تغيير سعر Wokie Plumpkin by Virtuals خلال اليوم هو -7.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.88M
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خلال اليوم، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wokie Plumpkin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wokie Plumpkin by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.73%
-7.02%
-57.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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