سعر Woke Mind Virus اليوم

السعر المباشر لمشروع Woke Mind Virus (WOKE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOKE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOKE.

يحتل Woke Mind Virus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,877.59، مع عرض متداول قدره 1.00B WOKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOKE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOKE بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Woke Mind Virus (WOKE)

القيمة السوقية $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Woke Mind Virus هي $ 10.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOKE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.88K.