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سعر Woke Frens (WOKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woke Frens الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10 - تغيير سعر Woke Frens خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Woke Frens (WOKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -11.27% 60 يوم $ 0 -16.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Woke Frens (WOKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woke Frens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02800768$ 0.02800768 $ 0.02800768 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.89%

معلومات سوق Woke Frens (WOKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: