سعر Woke Frens (WOKE)
سعر Woke Frens (WOKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Woke Frens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10
- تغيير سعر Woke Frens خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Woke Frens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.27%
|60 يوم
|$ 0
|-16.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Woke Frens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+1.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Woke Frens employs memes as a satirical tool to humorously comment on aspects of woke culture
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