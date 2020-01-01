توكنوميكس Woke Chain (GOWOKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Woke Chain (GOWOKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Woke Chain (GOWOKE) Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. الموقع الرسمي: https://wokechain.fun/ اشتر GOWOKE الآن!

توكنوميكس Woke Chain (GOWOKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Woke Chain (GOWOKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 73.73K $ 73.73K $ 73.73K إجمالي العرض: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M العرض المتداول: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 73.73K $ 73.73K $ 73.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00005501 $ 0.00005501 $ 0.00005501 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Woke Chain (GOWOKE)

توكنوميكس Woke Chain (GOWOKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Woke Chain (GOWOKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOWOKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOWOKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOWOKE، استكشف السعر المباشر لتوكن GOWOKE!

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