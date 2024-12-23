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سعر Woke Chain (GOWOKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 559.07K . يتم تحديث سعر GOWOKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woke Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.95 - تغيير سعر Woke Chain خلال اليوم هو -1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 823.95M

أداء سعر Woke Chain (GOWOKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woke Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woke Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woke Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woke Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.74% 30 يوم $ 0 -39.39% 60 يوم $ 0 +27.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Woke Chain (GOWOKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woke Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00140247$ 0.00140247 $ 0.00140247 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -1.74% تغير السعر (7 أيام) -38.12%

معلومات سوق Woke Chain (GOWOKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: