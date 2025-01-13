سعر WojakPepe (WOPE)
سعر WojakPepe (WOPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WojakPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.83
- تغيير سعر WojakPepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WojakPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WojakPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WojakPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WojakPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-12.32%
|60 يوم
|$ 0
|+5.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WojakPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Built on the Ethereum blockchain, WojakPepe ERC20 leverages the robust and secure ERC20 standard, ensuring a seamless and safe experience for users. The project is not just about capitalizing on nostalgia; it’s about pushing the boundaries of what meme tokens can achieve. A Community-Centric Approach At its heart, WojakPepe ERC20 is about community. It’s a project that recognizes and celebrates the collective creativity, humor, and resilience of internet culture. Holders of WojakPepe are not just investors; they are part of a movement, a shared journey towards creating something meaningful and lasting in the DeFi space.
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