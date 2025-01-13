احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WOJ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WOJ.

سعر Wojak Finance (WOJ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wojak Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 971.59 - تغيير سعر Wojak Finance خلال اليوم هو +2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wojak Finance (WOJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.15% 30 يوم $ 0 -7.57% 60 يوم $ 0 +7.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wojak Finance (WOJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wojak Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.284648$ 0.284648 $ 0.284648 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +2.15% تغير السعر (7 أيام) -5.26%

معلومات سوق Wojak Finance (WOJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: