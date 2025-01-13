سعر Wojak Finance (WOJ)
سعر Wojak Finance (WOJ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wojak Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 971.59
- تغيير سعر Wojak Finance خلال اليوم هو +2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wojak Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.15%
|30 يوم
|$ 0
|-7.57%
|60 يوم
|$ 0
|+7.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wojak Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+2.15%
-5.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $WOJ token is a charity token, based on the BEP20 standard. Using $WOJ tokens the holders can enjoy multiple benefits within our wojak finance ecosystem, as it may be used as the governance token in the future. As it is a deflationary token, the value will gradually increase based on the number of transactions made. Therefore, the more Wojak tokens users hold and donate, the more reward they can expect. In the future, instead of sending funds manually, we plan to automate it, and WOJ Governance will be used for it Our long term goal is to become a completely Decentralized Autonomous Organization through WOJ Governance.
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