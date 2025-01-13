سعر wMLP (WMLPV2)
سعر wMLP (WMLPV2) المباشر لليوم هو USD 1.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMLPV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wMLP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 284.15
- تغيير سعر wMLP خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر wMLP مقابل USD هو $ -0.019918637607665 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wMLP مقابل USD هو $ -0.1519642080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wMLP مقابل USD هو $ -0.0951412440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wMLP مقابل USD هو $ +0.0632028770241355 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.019918637607665
|-1.48%
|30 يوم
|$ -0.1519642080
|-11.51%
|60 يوم
|$ -0.0951412440
|-7.20%
|90 يوم
|$ +0.0632028770241355
|+5.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر wMLP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-1.48%
-2.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
wMLP is an auto-compounding wrapper for MLP, the market-making liquidity token for Morphex on Fantom.
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