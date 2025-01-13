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سعر WJEWEL (WJEWEL) المباشر لليوم هو USD 0.090489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WJEWEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WJEWEL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.60K - تغيير سعر WJEWEL خلال اليوم هو +1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WJEWEL (WJEWEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WJEWEL مقابل USD هو $ +0.0015639 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WJEWEL مقابل USD هو $ -0.0420805521 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WJEWEL مقابل USD هو $ -0.0269747709 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WJEWEL مقابل USD هو $ -0.04799516280185535 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0015639 +1.76% 30 يوم $ -0.0420805521 -46.50% 60 يوم $ -0.0269747709 -29.81% 90 يوم $ -0.04799516280185535 -34.65%

تحليل سعر WJEWEL (WJEWEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WJEWEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.088116$ 0.088116 $ 0.088116 24 ساعة مرتفع $ 0.091306$ 0.091306 $ 0.091306 عالية طوال الوقت $ 10.39$ 10.39 $ 10.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +1.76% تغير السعر (7 أيام) -15.72%

معلومات سوق WJEWEL (WJEWEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: