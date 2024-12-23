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سعر WIZZIE (WIZZIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.51K . يتم تحديث سعر WIZZIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WIZZIE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.27 - تغيير سعر WIZZIE خلال اليوم هو -2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.05M

أداء سعر WIZZIE (WIZZIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WIZZIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WIZZIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WIZZIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WIZZIE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.16% 30 يوم $ 0 -73.59% 60 يوم $ 0 -76.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WIZZIE (WIZZIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WIZZIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0014336$ 0.0014336 $ 0.0014336 تغير السعر (1 ساعة) +2.02% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) -50.95%

معلومات سوق WIZZIE (WIZZIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: