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سعر Wizard World WIZ (WIZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WIZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wizard World WIZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.42 - تغيير سعر Wizard World WIZ خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wizard World WIZ (WIZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wizard World WIZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizard World WIZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizard World WIZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizard World WIZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -7.36% 60 يوم $ 0 -93.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wizard World WIZ (WIZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizard World WIZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00679642$ 0.00679642 $ 0.00679642 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Wizard World WIZ (WIZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: