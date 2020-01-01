توكنوميكس Wistaverse (WISTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wistaverse (WISTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wistaverse (WISTA) Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions. الموقع الرسمي: https://www.wistaverse.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf اشتر WISTA الآن!

توكنوميكس Wistaverse (WISTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wistaverse (WISTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.01K $ 29.01K $ 29.01K إجمالي العرض: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M العرض المتداول: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.81K $ 32.81K $ 32.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.091306 $ 0.091306 $ 0.091306 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00050862 $ 0.00050862 $ 0.00050862 السعر الحالي: $ 0.00078129 $ 0.00078129 $ 0.00078129 معرفة المزيد عن سعر Wistaverse (WISTA)

توكنوميكس Wistaverse (WISTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wistaverse (WISTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WISTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WISTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WISTA، استكشف السعر المباشر لتوكن WISTA!

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