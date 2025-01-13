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سعر Wistaverse (WISTA) المباشر لليوم هو USD 0.00186815 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.37K . يتم تحديث سعر WISTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wistaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 857.78 - تغيير سعر Wistaverse خلال اليوم هو -4.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.13M

أداء سعر Wistaverse (WISTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wistaverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wistaverse مقابل USD هو $ +0.0010992086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wistaverse مقابل USD هو $ +0.0008524125 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wistaverse مقابل USD هو $ +0.000518757909944783 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.84% 30 يوم $ +0.0010992086 +58.84% 60 يوم $ +0.0008524125 +45.63% 90 يوم $ +0.000518757909944783 +38.44%

تحليل سعر Wistaverse (WISTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wistaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00178027$ 0.00178027 $ 0.00178027 24 ساعة مرتفع $ 0.00203828$ 0.00203828 $ 0.00203828 عالية طوال الوقت $ 0.091306$ 0.091306 $ 0.091306 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -4.84% تغير السعر (7 أيام) -22.35%

معلومات سوق Wistaverse (WISTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: