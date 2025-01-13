سعر Wiskers (WSKR)
سعر Wiskers (WSKR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wiskers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر Wiskers خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wiskers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wiskers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wiskers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wiskers مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.53%
|60 يوم
|$ 0
|+3.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wiskers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wiskers allows users to execute advanced trading strategies simply, using their alerts on TradingView, Wiskers sends the corresponding action to their Ethereum wallets to execute the trade on a DEX. Wiskers will go far beyond TradingView. Blockchain alerting services open up wiskers to be used in very creative ways. Wiskers will make any contract function or combination of them a executable action on-chain.
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