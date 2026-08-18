سعر Wisdomise AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Wisdomise AI (WSDM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 52.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSDM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WSDM.

يحتل Wisdomise AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,361.01، مع عرض متداول قدره 487.87M WSDM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSDM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.134712، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WSDM بمقدار -12.87% خلال الساعة الماضية و-77.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wisdomise AI (WSDM)

القيمة السوقية $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K إمداد دورة التداول 487.87M 487.87M 487.87M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wisdomise AI هي $ 10.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WSDM يبلغ 487.87M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.25K.