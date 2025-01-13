سعر Wirtual (WIRTUAL)
سعر Wirtual (WIRTUAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.34K. يتم تحديث سعر WIRTUAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wirtual الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.97
- تغيير سعر Wirtual خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.64M
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خلال اليوم، كان سعر Wirtual مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wirtual مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wirtual مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wirtual مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-53.40%
|60 يوم
|$ 0
|-62.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wirtual: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.46%
-44.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WIRTUAL started out as a test project in the science of Growth Methodology. It was founded to solve a pain point in the market, to make exercise more fun, more immersive, and to bring people together in the virtual world. The first version of WIRTUAL was a web-based prototype designed to test the idea to see if it was viable in the market. We listened to our customers and collected feedback from our early users. We explored management results, issues in fraud, and even how to cope with an overload of users. With this information, we reworked our platform and are now ready to present you with WIRTUAL 2.0.
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