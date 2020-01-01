توكنوميكس Winter (WINTER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Winter (WINTER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Winter (WINTER) The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders. الموقع الرسمي: https://www.seasonaltokens.org/ اشتر WINTER الآن!

توكنوميكس Winter (WINTER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Winter (WINTER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 23.80M $ 23.80M $ 23.80M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 110.58K $ 110.58K $ 110.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04658886 $ 0.04658886 $ 0.04658886 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00191203 $ 0.00191203 $ 0.00191203 السعر الحالي: $ 0.00465342 $ 0.00465342 $ 0.00465342 معرفة المزيد عن سعر Winter (WINTER)

توكنوميكس Winter (WINTER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Winter (WINTER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WINTER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WINTER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WINTER، استكشف السعر المباشر لتوكن WINTER!

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