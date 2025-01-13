سعر Winter (WINTER)
سعر Winter (WINTER) المباشر لليوم هو USD 0.00373796. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WINTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Winter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.05
- تغيير سعر Winter خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Winter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Winter مقابل USD هو $ -0.0006623205 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Winter مقابل USD هو $ -0.0009218807 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Winter مقابل USD هو $ -0.000933513852040794 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0006623205
|-17.71%
|60 يوم
|$ -0.0009218807
|-24.66%
|90 يوم
|$ -0.000933513852040794
|-19.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Winter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders.
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