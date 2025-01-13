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سعر winston spider monkey (WINSTON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.28K . يتم تحديث سعر WINSTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق winston spider monkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 424.08 - تغيير سعر winston spider monkey خلال اليوم هو -2.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر winston spider monkey (WINSTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر winston spider monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر winston spider monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر winston spider monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر winston spider monkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.39% 30 يوم $ 0 -31.97% 60 يوم $ 0 -48.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر winston spider monkey (WINSTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر winston spider monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -2.39% تغير السعر (7 أيام) -19.25%

معلومات سوق winston spider monkey (WINSTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: