سعر Winnie the Poodle (WINNIE)
سعر Winnie the Poodle (WINNIE) المباشر لليوم هو USD 0.00687954. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88M. يتم تحديث سعر WINNIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Winnie the Poodle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.68K
- تغيير سعر Winnie the Poodle خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ -0.0014222093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ -0.0014222093
|-20.67%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Winnie the Poodle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.01%
-11.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.
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