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سعر Winnie the Poodle (WINNIE) المباشر لليوم هو USD 0.00687954 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88M . يتم تحديث سعر WINNIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Winnie the Poodle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.68K - تغيير سعر Winnie the Poodle خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Winnie the Poodle (WINNIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ -0.0014222093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Winnie the Poodle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ -0.0014222093 -20.67% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Winnie the Poodle (WINNIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Winnie the Poodle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00683066$ 0.00683066 $ 0.00683066 24 ساعة مرتفع $ 0.00693264$ 0.00693264 $ 0.00693264 عالية طوال الوقت $ 0.01291401$ 0.01291401 $ 0.01291401 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -11.50%

معلومات سوق Winnie the Poodle (WINNIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: