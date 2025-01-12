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سعر WinkHub (WINK) المباشر لليوم هو USD 0.02564033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WinkHub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00K - تغيير سعر WinkHub خلال اليوم هو +1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WinkHub (WINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WinkHub مقابل USD هو $ +0.00026858 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WinkHub مقابل USD هو $ -0.0087565444 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WinkHub مقابل USD هو $ +0.0061788580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WinkHub مقابل USD هو $ +0.00361952037802387 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026858 +1.06% 30 يوم $ -0.0087565444 -34.15% 60 يوم $ +0.0061788580 +24.10% 90 يوم $ +0.00361952037802387 +16.44%

تحليل سعر WinkHub (WINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WinkHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02497542$ 0.02497542 $ 0.02497542 24 ساعة مرتفع $ 0.02644446$ 0.02644446 $ 0.02644446 عالية طوال الوقت $ 0.210296$ 0.210296 $ 0.210296 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) +1.06% تغير السعر (7 أيام) -19.44%

معلومات سوق WinkHub (WINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: