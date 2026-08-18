سعر Wink Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Wink Cat (WINKCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WINKCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WINKCAT.

يحتل Wink Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,187.73، مع عرض متداول قدره 1.00B WINKCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WINKCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WINKCAT بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-8.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wink Cat (WINKCAT)

القيمة السوقية $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wink Cat هي $ 11.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WINKCAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.19K.