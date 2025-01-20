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سعر WINK (WINK) المباشر لليوم هو USD 0.03220852 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.05K . يتم تحديث سعر WINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K - تغيير سعر WINK خلال اليوم هو +1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.57M

أداء سعر WINK (WINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WINK مقابل USD هو $ +0.00038741 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WINK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WINK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WINK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00038741 +1.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WINK (WINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03113674$ 0.03113674 $ 0.03113674 24 ساعة مرتفع $ 0.03314235$ 0.03314235 $ 0.03314235 عالية طوال الوقت $ 0.03437462$ 0.03437462 $ 0.03437462 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +1.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق WINK (WINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: