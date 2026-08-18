سعر Wing Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Wing Finance (WING) اليوم هو $ 0,00299829، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WING الحالي إلى USD هو $ 0,00299829 لكل WING.

يحتل Wing Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20 694، مع عرض متداول قدره 6,92M WING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WING بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 249,54، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00179875.

على المدى القصير، تحرك WING بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0,00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 810,89.

معلومات سوق Wing Finance (WING)

القيمة السوقية $ 20,69K$ 20,69K $ 20,69K الحجم (24 ساعة) $ 810,89$ 810,89 $ 810,89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22,90K$ 22,90K $ 22,90K إمداد دورة التداول 6,92M 6,92M 6,92M إجمالي العرض 7 638 124,869989271 7 638 124,869989271 7 638 124,869989271

القيمة السوقية الحالية لـ Wing Finance هي $ 20,69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 810,89. العرض المتداول لـ WING يبلغ 6,92M، مع إجمالي عرض 7638124.869989271. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22,90K.