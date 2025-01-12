سعر Winerz ($WNZ)
سعر Winerz ($WNZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $WNZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Winerz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.90
- تغيير سعر Winerz خلال اليوم هو -5.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Winerz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Winerz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Winerz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Winerz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.33%
|30 يوم
|$ 0
|-22.06%
|60 يوم
|$ 0
|-35.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Winerz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.33%
-8.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Winerz is a blockchain technology enabling skill based wagering mechanics to any competitive game. It uses a token-based economy to reward players for winning in games of skill between other opponents. The technology solution is a web-based platform that enables players to wager and then input their battle results to win the pot. $WNZ is primarily used as a transfer of value within the Winerz ecosystem, driven by three pillars: • Head-to-Head platform: the web-based technology platform enables competitive 1v1 play of traditional head-to-head games. • Staking & Rewards: staking is designed to reward participants who lock their $WNZ tokens while providing much needed liquidity to the DEX pool. In return, they are given $WNZ from the staking reserve. • NFT Marketplace: users can trade and collect Winerz NFTs, allowing additional bonus payout in the Winerz ecosystem. The utility of $WNZ is: • Paying player entry fees (bets) • Purchasing and selling Winerz NFTs • Rewarding players for winning (play-to-earn) • Participating in platform profit sharing • Staking and earning additional WNZ tokens
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