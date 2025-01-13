سعر Winee3 (WNE)
سعر Winee3 (WNE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Winee3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.22K
- تغيير سعر Winee3 خلال اليوم هو -10.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Winee3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Winee3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Winee3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Winee3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.23%
|30 يوم
|$ 0
|-62.21%
|60 يوم
|$ 0
|-64.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Winee3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.45%
-10.23%
-32.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Winee3 is a cutting-edge SocialFi super-app that transforms professional networking with Web3 tech. It offers AI matchmaking, NFT event tickets, and token rewards for global connections, vibrant communities, and career growth. It's an all-in-one platform where users can showcase skills, join events, and earn rewards, all powered by blockchain. With a user-centric approach and a goal to mainstream Web3, Winee3 is set to reshape professional networking. Winee3 aims to lead as the top SocialFi super-app for professionals in the Web3 era. By merging AI, blockchain, and NFTs, we foster a dynamic space for global connections and collaboration. Our mission is to empower professionals worldwide, offering opportunities to showcase skills, earn rewards, and drive Web3 adoption in networking. The Winee3 token (WNE) is a multifunctional utility token at the heart of our platform. Users can access premium features, stake for rewards, join governance, create NFT event tickets, and earn incentives. This token system encourages engagement, platform growth, and stakeholder alignment.
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