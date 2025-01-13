سعر Wine Shares (WINE)
سعر Wine Shares (WINE) المباشر لليوم هو USD 0.274083. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wine Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.88
- تغيير سعر Wine Shares خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ +0.0035628323 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ -0.0511042553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ -0.09421355078383733 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0035628323
|+1.30%
|60 يوم
|$ -0.0511042553
|-18.64%
|90 يوم
|$ -0.09421355078383733
|-25.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wine Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WINE is the governance token of Grape Finance
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