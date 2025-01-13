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سعر Wine Shares (WINE)

USD

مخطط سعر Wine Shares (WINE) المباشر

$0.274083
$0.274083$0.274083
0.00%(1D)

سعر Wine Shares (WINE) لليوم

سعر Wine Shares (WINE) المباشر لليوم هو USD 0.274083. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wine Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.88
- تغيير سعر Wine Shares خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wine Shares (WINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ +0.0035628323 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ -0.0511042553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ -0.09421355078383733 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0035628323+1.30%
60 يوم$ -0.0511042553-18.64%
90 يوم$ -0.09421355078383733-25.58%

تحليل سعر Wine Shares (WINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wine Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 2,632.21
$ 2,632.21$ 2,632.21

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معلومات سوق Wine Shares (WINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 11.88
$ 11.88$ 11.88

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ما هو Wine Shares ( WINE )

WINE is the governance token of Grape Finance

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المصدر Wine Shares (WINE)

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عملة WINE إلى العملات المحلية

1 WINE إلى AUD
A$0.44401446
1 WINE إلى GBP
0.22200723
1 WINE إلى EUR
0.26586051
1 WINE إلى USD
$0.274083
1 WINE إلى MYR
RM1.23063267
1 WINE إلى TRY
9.7025382
1 WINE إلى JPY
¥43.21466661
1 WINE إلى RUB
27.85505529
1 WINE إلى INR
23.61773211
1 WINE إلى IDR
Rp4,493.16321552
1 WINE إلى PHP
16.170897
1 WINE إلى EGP
￡E.13.8411915
1 WINE إلى BRL
R$1.67738796
1 WINE إلى CAD
C$0.39467952
1 WINE إلى BDT
33.58338999
1 WINE إلى NGN
426.91990329
1 WINE إلى UAH
11.64030501
1 WINE إلى VES
Bs14.526399
1 WINE إلى PKR
Rs76.66649676
1 WINE إلى KZT
145.32428826
1 WINE إلى THB
฿9.50519844
1 WINE إلى TWD
NT$9.07488813
1 WINE إلى CHF
Fr0.24941553
1 WINE إلى HKD
HK$2.13236574
1 WINE إلى MAD
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