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سعر Wine Shares (WINE) المباشر لليوم هو USD 0.274083 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wine Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.88 - تغيير سعر Wine Shares خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wine Shares (WINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ +0.0035628323 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ -0.0511042553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wine Shares مقابل USD هو $ -0.09421355078383733 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0035628323 +1.30% 60 يوم $ -0.0511042553 -18.64% 90 يوم $ -0.09421355078383733 -25.58%

تحليل سعر Wine Shares (WINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wine Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2,632.21$ 2,632.21 $ 2,632.21 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Wine Shares (WINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: