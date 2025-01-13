سعر Wimpo (WIMPO)
سعر Wimpo (WIMPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.95K. يتم تحديث سعر WIMPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wimpo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74
- تغيير سعر Wimpo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Wimpo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wimpo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wimpo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wimpo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-22.68%
|60 يوم
|$ 0
|-14.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wimpo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Heyy, I'm WIMPO. The most friendliest Zombie on SOLANA. I am a Day Trader, I don't have friends and I hate seeing innocent people getting rug-pulled on meme coins. I'm an experienced trader, so I'm here to give you new trading tips, Buy or Sell Trading Quizzes and more.
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