سعر Wilson Lo Siento اليوم

السعر المباشر لمشروع Wilson Lo Siento (WILSON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WILSON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WILSON.

يحتل Wilson Lo Siento حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,680.64، مع عرض متداول قدره 999.66M WILSON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WILSON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00102208، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WILSON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wilson Lo Siento (WILSON)

القيمة السوقية $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K إمداد دورة التداول 999.66M 999.66M 999.66M إجمالي العرض 999,659,278.743437 999,659,278.743437 999,659,278.743437

القيمة السوقية الحالية لـ Wilson Lo Siento هي $ 10.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WILSON يبلغ 999.66M، مع إجمالي عرض 999659278.743437. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.68K.